https://static.news.ru/photo/95e15438-39fe-11ea-92df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выступающие против поддержки семей с детьми — «моральные уроды», считает глава РФ Владимир Путин. Жёсткое заявление лидер сделал в Санкт-Петербурге во время беседы с участниками Великой Отечественной войны.

Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды, — цитирует главу государства РИА Новости.

На этой же встрече политик пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне и заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переписать историю. Лидер привёл в пример Израиль, не позволяющий забыть о холокосте — массовых убийствах евреев во время Второй мировой войны. Он напомнил, что скоро посетит ближневосточное государство для участия в открытии памятника жертвам блокады Ленинграда.

Президент также пообещал выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, все фронтовики и приравненные к ним лица получат единовременную выплату. Её размер составит 75 тысяч рублей. Труженикам тыла выплатят по 50 тысяч.

Ранее Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвящённых Дню прорыва блокады Ленинграда. Российский лидер возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области. Там в годы Великой Отечественной войны был тяжело ранен отец главы государства, писал NEWS.ru.