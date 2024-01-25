«Морально были готовы»: защита сочла необоснованным приговор Треповой Адвокат Берман заявил, что защита обжалует приговор Треповой

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Адвокат Дарьи Треповой, которую 25 января приговорили к 27 годам лишения свободы по делу о теракте в Санкт-Петербурге, Даниил Берман заявил, что защита обжалует вердикт судьи. Он счел приговор необоснованным, передает Telegram-канал «78 | Новости».

Мы морально были готовы к такому приговору. Но мы его обжалуем, считаем необоснованным, — сказал Берман.

Петербургский суд отправил Трепову, обвиняемую в теракте на Университетской набережной, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), на 27 лет в исправительную колонию общего режима, а также назначил штраф в размере 600 тысяч рублей. Гособвинение требовало для фигурантки 28 лет лишения свободы.

Ранее Трепова выступила с последним словом в суде. По словам девушки, ей очень больно из-за того, что ее наивность привела к таким последствиям. Как заявила подсудимая, ей жаль, что пострадавшие при теракте на всю жизнь останутся с травмой из-за нее.

По ее словам, она была уверена, что статуэтка, в которой находилось взрывчатое вещество, предназначалась только для прослушивающего устройства. Трепова сообщила, что сотрудничала со следствием и признает моральную ответственность за сделанное.