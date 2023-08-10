«Моральная деформация»: психолог о матери, заморившей голодом сына Психолог Пузанкова заявила о моральной деформации у заморившей сына волгоградки

Фото: shutterstock.com

У заморившей сына голодом 24-летней жительницы Волгограда отсутствует материнский инстинкт, считает клинический психолог Вера Пузанкова. В разговоре с KP.RU она уточнила, что обвиняемая могла оставить девятимесячного ребенка одного на несколько дней из-за моральной деформации. По ее мнению, у женщины нет психических патологий или послеродовой депрессии.

Вопрос, чем сама мать эти четыре дня занималась. Если бы она сама была в депрессии, не вставала, не ела, не пила <...> — это другой случай. Когда она уходит гулять, говорит, я устала, я пошла, а ребенка бросает — это больше психологическая, нравственная, моральная деформация, — пояснила специалист.

По словам психолога, показать, что было на самом деле, поможет судебно-психиатрическая экспертиза, которая занимает около месяца. Пузанкова уточнила, что в случае с обвиняемой морально-нравственная деформация касается эмоциональной сферы. Специалист подчеркнула, что есть разница между реальной ситуацией и социальными сетями, где женщина выкладывала фотографии со старшими детьми, которые жили у бабушки, и писала посты о счастье материнства. Она пояснила, что в своих аккаунтах в соцсетях обвиняемая демонстрировала социально желаемое поведение.

Она демонстрирует любовь к старшим детям, но фактически не способна ни к состраданию, ни к жалости. Потому что мать оставила на четыре дня младенца без еды и без воды и просто ушла гулять, отдыхать, развлекаться, — заключила психолог.

В Волгограде ранее избрали меру пресечения матери, которая заморила девятимесячного сына голодом. Краснооктябрьский районный суд арестовал ее до 7 октября. Сама волгоградка оправдала произошедшую трагедию чувством одиночества — ее муж уехал в зону специальной военной операции на Украине.