Мопс Пахом сжег на плите ноутбук россиянки и чуть не спалил квартиру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мопс по кличке Пахом сжег ноутбук россиянки, который она покупала за 100 тысяч рублей. Как рассказала сама девушка в соцсети Twitter (X), кроме гаджета едва не сгорела квартира, которую она снимала.

Россиянка сообщила, что ни разу не пользовалась плитой по назначению, а просто хранила на ней вещи. Также она использовав ее как еще одну тумбочку, на которой стоял собачий корм. Однажды, когда девушки не было дома, мопс, пытаясь допрыгнуть до корма, вероятнее всего, повернул вентиль на плите, из-за чего ноутбук нагрелся и загорелся.

Я гуляла три часа. Все это время для меня готовилась каша из новенького ноутбука за 100 тысяч рублей, корма Royal Canin и булки со сгущенкой, — описала ситуацию пострадавшая.

Вернувшись домой, россиянка обнаружила сгоревший гаджет, лопнувшие на вытяжке лампочки. Жилье было покрыто сажей. Пахом не пострадал.

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