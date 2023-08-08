«Монстр озвучек»: актер дубляжа Гланц-Иващенко о Володарском Актер Гланц-Иващенко назвал Володарского «монстром» озвучек с целой волной подражателей

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Леонид Володарский

Леонид Володарский был одним из первопроходцев синхронного перевода, настоящим «монстром» озвучек, породившим целую волну подражателей, сказал в беседе с NEWS.ru актер дубляжа Петр Гланц-Иващенко. По его словам, переводчик очень много сделал для популяризации в нашей стране шедевров мирового кинематографа.

Благодаря ему в 80-е -начале 90-х мы могли видеть кино со всего света не только голливудское, но иногда и шедевры европейского кинематографа. Леонид очень много сделал для зрителей и спасибо ему огромное! Монстр одноголосых озвучек. Жаль, что сейчас таких единицы. Выражаю соболезнования родным и близким, — сказал актер.

Володарский скончался на 73-м году жизни после продолжительной болезни. Предполагается, что причинами смерти переводчика могли стать сердечная недостаточность или воспаление легких.

Володарский получил известность благодаря переводам зарубежных фильмов, которыми он начал активно заниматься с появлением в СССР рынка VHS-кассет. Он был одним из первых и самых узнаваемых переводчиков в том числе благодаря оригинальному тембру голоса, в народе известному как «прищепка на носу».