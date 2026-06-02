Монстера начала желтеть — спасите растение вовремя: ошибки, которые совершают почти все

Монстера давно стала любимицей среди комнатных растений — ее крупные резные листья сразу делают комнату уютнее и напоминают о тропиках. Но именно листья первыми показывают, что растению что-то не нравится. Если зелень начала желтеть, важно быстро найти причину, иначе цветок потеряет декоративность.

Чаще всего проблема связана с неправильным поливом. Монстера плохо переносит и пересохшую землю, и постоянную сырость. Если грунт слишком сухой, листья желтеют с кончиков, а при переливе начинают страдать корни. Поливать растение лучше только после подсыхания верхнего слоя почвы и обязательно следить за дренажом.

Не менее важен свет. Монстера любит яркое, но мягкое освещение без прямых лучей. В темном углу листья быстро бледнеют и теряют насыщенный цвет. Зимой растению часто не хватает света, поэтому иногда помогает обычная фитолампа.

Сухой воздух тоже портит внешний вид листьев, особенно рядом с батареями. Регулярное опрыскивание или увлажнитель заметно улучшают состояние растения. Также стоит проверять листья на вредителей и аккуратно подкармливать монстеру, не превышая дозировку удобрений.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после правильного полива и опрыскивания монстера стала выпускать новые крепкие листья. Она также советует время от времени протирать листья влажной салфеткой — так растение легче дышит и выглядит намного свежее.

