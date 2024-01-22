Игру «Монополия» назвали опасной для детской психики Член ОП Пожигайло: игра «Монополия» отрицательно влияет на психику ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игра «Монополия» может негативно влиять на детскую психику, заявил в беседе с НСН первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло. По его словам, это же касается и пазлов, на которых изображены «страшные» картинки.

Эти вещи влияют на поведение ребенка и его психику. <...> Когда дети играют в «Монополию», это вроде полезный момент — думать. Но, с другой стороны, игра завязана на том, что кто-то разорился, кто-то обогатился. Тут должна быть какая-то дозировка, — высказал мнение общественник.

В вопросе картинок, используемых для детских пазлов, эксперт призвал пристально обращать внимание на их содержание. По мнению Пожигайло, необходимо делать игрушки по отечественным мультфильмам, которые любимы детьми. Кроме того, он предупредил об опасности технологий программирования ребенка, который играет в «среднеполую» куклу или страшных клоунов, вампиров и так далее. По словам общественника, такие игрушки способствуют пропаганде чуждых России гендерных ценностей, а также культа смерти и других отрицательных установок.

Здесь очень важна роль профессиональных психологов, которые точно понимают, в каком возрасте ребенок может воспринимать более взрослые вещи. <...> Через игрушки, так же, как и через интернет, можно кодировать сознание ребенка, — подчеркнул Пожигайло.

Ранее Роскачество предложило проводить психолого-педагогические экспертизы детских игрушек. Ведомство определило признаки игрушек, которые способны причинить психологический вред ребенку.