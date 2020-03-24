Руководство Свято-Казанского монастыря в Тульской области не отдаёт зоозащитникам кошек и собак, которые остались после ликвидации в обители приюта для животных.
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Ранее NEWS.ru писал, что зоозащитники пытались не допустить закрытия приюта для собак и кошек, который действовал при Свято-Казанском женском монастыре. Раньше брошенным животным помогала настоятельница монастыря игуменья Ефросиния. Однако ей уже более 80 лет, и она слаба здоровьем. Новый священник обратился в администрацию с просьбой убрать животных, так как их якобы нечем и некому кормить.
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