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Руководство Свято-Казанского монастыря в Тульской области не отдаёт зоозащитникам кошек и собак, которые остались после ликвидации в обители приюта для животных.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на волонтёров, вместо того чтобы передать животных в другие приюты, в монастыре предпочли часть из них просто выпустить в соседние леса и поля, заявив, что случилось чудо и «собаки улетели». В настоящее время в обитель самостоятельно вернулись две собаки и около 20 кошек. Также в окрестностях была найдена 21 собака из числа бывших питомцев монастырского живого уголка и ещё порядка 40 предстоит найти.

Ранее NEWS.ru писал, что зоозащитники пытались не допустить закрытия приюта для собак и кошек, который действовал при Свято-Казанском женском монастыре. Раньше брошенным животным помогала настоятельница монастыря игуменья Ефросиния. Однако ей уже более 80 лет, и она слаба здоровьем. Новый священник обратился в администрацию с просьбой убрать животных, так как их якобы нечем и некому кормить.