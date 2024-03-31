Момент взрыва на турбазе «Водолей» попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал SHOT опубликовал видеозапись момента взрыва на турбазе «Водолей» в Апшеронском районе Краснодарского края. По данным канала, предварительно, взорвался газ.

Как стало известно каналу, пострадал один постоялец туристической базы, его госпитализировали со сломанной ногой. Около 50 человек, среди которых персонал и клиенты, эвакуированы. Как пишет SHOT, в настоящий момент правоохранители проводят проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что площадь возгорания составила 500 квадратных метров. По информации Telegram-канала «Типичный Апшеронск», всего с объекта было эвакуировано 50 человек, детей среди них нет. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что семья с двумя детьми погибла при пожаре в Башкирии. По данным регионального управления МЧС, огонь охватил жилой дом, баню и два автомобиля. Спасатели по прибытии на место обнаружили без признаков жизни мать, ее двухлетнюю дочку, годовалого сына и дедушку.

До этого сильный пожар произошел на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. На место оперативно прибыла карета скорой помощи и наряд спасателей. Появились кадры, на которых родители спасают своих детей из дымящегося здания.