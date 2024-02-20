Момент нападения на водителя возле гимназии в Петербурге попал на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Момент нападения на водителя возле гимназии № 662 в Санкт-Петербурге попал на запись камер внешнего видеонаблюдения. На опубликованных в Сети кадрах видно, что киллер подходит к водителю со спины и делает выстрел из пистолета в голову.

При этом свидетелем ситуации стали дети, которых водитель привез к гимназии. Сразу после выстрела злоумышленник удалился с места преступления.

Пострадавшим оказался уроженец Узбекистана Рустамбек Алдаев. На месте случившегося эксперты обнаружили гильзу калибра 9 мм. Состояние раненого неизвестно. Мотивы преступления устанавливаются. По предварительной информации, Алдаев работает личным водителем у одного из петербургских адвокатов.

16 февраля один человек пострадал в результате стрельбы, произошедшей в Северном административном округе Москвы. Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после стрельбы на улице Плющиха в центре Москвы 14 февраля. 29-летний злоумышленник задержан, он и еще двое участников конфликта получили ранения. По данным следствия, подозреваемый открыл огонь из травматического оружия в сторону незнакомых мужчин.