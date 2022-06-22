Молодёжный проект «Другое Дело» подвёл итоги года работы

Фото: пресс-служба проекта «Другое Дело»

Молодёжный проект «Другое Дело» подвёл итоги года работы с момента создания. За это время к инициативе от президентской платформы «Россия — страна возможностей» присоединились более 1 млн 300 тыс. человек, сообщили в пресс-службе проекта.

В рамках «Другого Дела» молодые люди получают возможность для профессиональных стажировок в ведущих компаниях страны и отправляются в уникальные путешествия. Есть и другие полезные бонусы — бесплатные электронные книги, подписки на онлайн-кинотеатры и экскурсии.

Всего за год существования проекта «Другое Дело» к нему присоединились сотни тысяч ребят, желающих менять мир к лучшему. Кто-то из них уже имеет за плечами опыт волонтёрства, участия в различных проектах, занимается спортом или творчеством. Но есть и те, для кого «Другое Дело» стало возможностью открыть в себе новые качества, найти свое хобби или даже призвание, — рассказал руководитель проекта Кирилл Хвиль.

По его словам, это только начало, количество интересных заданий и полезных бонусов для участников постоянно растёт.

Фото: пресс-служба проекта «Другое Дело»

Проект получил поддержку лично президента России Владимира Путина, он отметил «Другое Дело» как программу мотивации для личного и профессионального развития молодежи. Также в рамках этой инициативы молодёжь активно сотрудничает со средними и высшими учебными заведениями. Например, совместно с вузами проходит акция по раздельному сбору отходов в восьми регионах страны, среди которых Москва, Башкирия, Воронежская область и Ставропольский край. В университетах установили эко-контейнеры по раздельному сбору отходов.

«Другое Дело» действует в рамках Федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи национального проекта «Образование». Проект был запущен в июне 2021 года. Его участники получают баллы за активность в учёбе, спорте, экологических проектах, волонтёрстве, творчестве, менторстве и других направлениях.

К «Другому Делу» активно присоединяются министерства, некоммерческие организации и крупные компании, такие как Роскосмос, «Сбер», «МойОфис», ДОМ.РФ, «Норникель», СИБУР, «Честный знак» и «Я — профессионал».