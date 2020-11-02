Молодым семьям в РФ разрешат оформлять онлайн выплаты на покупку жилья

https://static.news.ru/photo/263089ec-1cf2-11eb-b58c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ разрешит молодым семьям оформлять связанные с покупкой недвижимости выплаты через Единый портал госуслуг.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об этом 2 ноября на оперативном совещании с вице-премьерами, отчёт о мероприятии размещён на сайте кабмина. Глава правительства пообещал внести изменения в нормативные акты. По его словам, соответствующее постановление уже разработано.

Теперь молодые семьи, которые получают социальные выплаты на приобретение квартиры или дома, смогут подавать все необходимые для этого документы в режиме онлайн через Единый портал государственных услуг, — резюмировал Мишустин.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что кабмин может продлить действие программы льготной ипотеки под 6,5% годовых, передавал NEWS.ru. В настоящий момент срок действия программы кончается в июле. По словам Хуснуллина, власти могут дополнительно выделить 600 млрд рублей на реализацию программы.