Врач объяснила важность обследования мужчин при ненаступлении беременности Врач Деревянко посоветовала планирующим детей мужчинам обследоваться у андролога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной ненаступления беременности в молодых парах может быть мужской фактор, рассказала в новом выпуске подкаста «Надо разобраться» врач-эндокринолог Ольга Деревянко. Медик посоветовала мужчинам и женщинам при проблемах с зачатием ребенка обследоваться вместе, начав с похода к репродуктологу. А конкретно для мужчин есть врач-андролог, к которому следует обратиться уже по результатам анализов спермы, сообщила Деревянко.

Для мужчин есть отдельный, прекрасный доктор андролог, который занимается именно вопросами планирования беременности в паре. Начать можно с репродуктолога: сдать спермограмму и по результатам уже общаться с андрологом. У меня в команде есть прекрасный специалист, который бережно, аккуратно и профессионально общается с мужчинами, так что это не вызывает у них никакого дискомфорта, — рассказала эндокринолог.

Деревянко призналась, что к ней часто приходят женщины, которые не могут забеременеть и ежегодно проходят обследование, в отличие от их мужей, которые даже не думают провериться. Врач подчеркнула, что в таком случае обследоваться нужно мужчине. По ее словам, лучше всего, чтобы планирующие детей пары старше 30-35 лет проходили обследование одновременно.