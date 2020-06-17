Молодых людей арестовали за публичный секс в центре Москвы

Басманный суд Москвы арестовал пару россиян, которые публично занялись сексом на Хохловской площади в центре столицы.
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Ранее в социальных сетях появились видеозаписи, на которых молодые люди занимаются сексом на глазах у многочисленных свидетелей. Всё это происходило на Хохловской площади Москвы, которую в народе прозвали «ямой» из-за того, что там любит собираться молодежь для распития спиртного.
Как писал NEWS.ru, двое жителей Нижнего Новгорода заплатили несколько десятков тысяч рублей за интимную близость в вагоне метро. В День святого Валентина влюблённые предались утехам прямо на глазах у других пассажиров подземки. Один из невольных свидетелей соития снял происходившее и выложил видео в Интернет, это вызвало большой общественный резонанс. Следствие квалифицировало произошедшее как хулиганство. Подсудимым грозило до пяти лет заключения, однако им назначили наказание в виде штрафа — по 25 тысяч рублей каждому.
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