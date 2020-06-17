Молодых людей арестовали за публичный секс в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/3c834b66-b09c-11ea-b344-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басманный суд Москвы арестовал пару россиян, которые публично занялись сексом на Хохловской площади в центре столицы.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, 23-летний мужчина получил десять суток ареста, а его партнёрша — трое суток.

Ранее в социальных сетях появились видеозаписи, на которых молодые люди занимаются сексом на глазах у многочисленных свидетелей. Всё это происходило на Хохловской площади Москвы, которую в народе прозвали «ямой» из-за того, что там любит собираться молодежь для распития спиртного.

Как писал NEWS.ru, двое жителей Нижнего Новгорода заплатили несколько десятков тысяч рублей за интимную близость в вагоне метро. В День святого Валентина влюблённые предались утехам прямо на глазах у других пассажиров подземки. Один из невольных свидетелей соития снял происходившее и выложил видео в Интернет, это вызвало большой общественный резонанс. Следствие квалифицировало произошедшее как хулиганство. Подсудимым грозило до пяти лет заключения, однако им назначили наказание в виде штрафа — по 25 тысяч рублей каждому.