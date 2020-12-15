Маменькины дочки: россиянки стали чаще жаловаться на проблемы с родителями

Всё больше юных россиянок приходят на приём к психологам с просьбой помочь наладить отношения с родителями. Проблемы в общении со старшим поколением не только доставляют девушкам эмоциональный дискомфорт, но и часто становятся причиной разлада в личной жизни. Как пояснили эксперты, порой мамы сами слишком привязывают к себе дочерей, из-за чего в итоге страдают обе. К тому же молодое поколение сейчас слишком активно, и девушки часто занимают «мужскую позицию», чем осложняют отношения с партнёром. Какие типы женщин выращивают «маменькиных дочек», как таким девушкам стоит выстраивать свою самостоятельную жизнь и почему мужчины в этой ситуации оказываются под ударом, — разбирался NEWS.ru.

Три кита проблемы

Отношения детей с их родителями — это психологический фундамент во взрослой жизни. И если раньше с проблемой «трещины» в нём к специалисту обращались женщины от 35 лет, то сейчас с таким запросом приходят россиянки в возрасте от 20 лет. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала психотерапевт Марина Слинькова. В таких случаях причины напряжённых отношений между матерями и их дочками бывают разные. Одна из них — привязывающие к себе родительницы. Таких мам специалист разделила на три типа.

Первая — это навязчивые мамы, которые активно пытаются прожить всю жизнь дочери вместо неё. Это всегда высокий контроль, они много спрашивают, иногда даже требуют какую-то информацию, не стесняются давать множество советов, которые не всегда уместны. Есть тип — тревожная мама. Такие женщины склонны излишне нервничать по любому поводу — насколько что-то сделано правильно, есть ли опасность, подходит молодой человек её дочери или нет. И отстранённая мама — женщина, наоборот, уходящая от излишней навязчивости, что со стороны её дочери воспринимается как холодность и безразличие. В таком случае девушки либо слишком заботятся о мамах, желая взамен получить её внимание, или, наоборот, чувствуют себя одинокими. Марина Слинькова психолог, психотерапевт психолог, психотерапевт

Эксперт также объяснила причины моделей поведения у каждого типа мам. Навязчивые могут воспроизводить то, что у них было с собственными родительницами. Либо если мамы совсем не интересовались их жизнью (или её вовсе не было), повышенное внимание к своим дочерям происходит как компенсация. Тревожные просто не могут самостоятельно справиться со своим страхом и всячески добиваются от дочерей поддержки и успокоения. Матери ведут себя так, когда у них была трудная личная жизнь или это просто какой-то личностный аспект, поясняет психотерапевт. А отстранённые мамы часто сами страдали от излишне навязчивых родительниц, поэтому выбирают такой способ поведения, чтобы дочкам «легче дышалось». Но на деле, скорее, оказывается наоборот.

Воспитать право голоса

Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

С такими мамами девушкам часто сложно выстраивать свою личную жизнь. Россиянки порой не могут взять на себя ответственность и принять важное для них решение. Например, самостоятельно выбрать себе мужчину, а не по совету мамы. Или, боясь обидеть родительницу, допускают неуместный треугольник — муж, жена и тёща, которой есть дело до всего.

По мнению психотерапевта, оторваться от мамы и начать самостоятельно принимать решения для таких дочерей непросто. Поэтому, чтобы наладить свою жизнь, самостоятельность можно и нужно развивать в любом возрасте. Специалист также дала россиянкам несколько советов.

Если мама навязчивая, то дочери нужно не бояться увеличивать дистанцию с ней и говорить про границы. Но на это нужна большая смелость, если мама всегда вторгалась в личную жизнь. Потому что её реакция будет очень бурной, она начнёт давить на чувство вины, станет говорить про её обесценивание, а выдерживать этот напор сложно. С тревожной родительницей необходимо принять решение, на какие требования и вопросы вы можете отвечать, а на какие нет. Маме нужно уделять внимание, но дозировано и когда вы к этому готовы, чтобы от этого никто не страдал. А когда мама отстранённая, стоит, наоборот, сокращать дистанцию. Говорить, что для вас важно её внимание, — добавила Марина Слинькова.

Сами виноваты

Противоположной точкой зрения с NEWS.ru поделился председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Эксперт считает, что сложности в личных отношениях у россиянок появляются отнюдь не из-за их матерей. По словам специалиста, это, скорее, «отмазка», которая помогает переложить на других свои проблемы. На самом же деле девушкам стоит пересмотреть своё отношение к мужчинам.

Сейчас девушки имеют очень высокую самооценку и в целом, если в среднем брать, высокий уровень доминирования. Поэтому у нас просто такие гиперактивные девочки. И проблема в том, что принимать ответственность, решать проблемы, давать оценки должен мужчина. А фактически этим занимаются девушки. И тут речь не про конкуренцию, мужчины сейчас уже не хотят этим заниматься, просто происходит ролевая ошибка. А для мужчин это удар по самолюбию, обида. Плюс различные внушения о «нормальности отношений» со стороны общества, среды. Это всё переламывает любые влияния со стороны родителей. Так что проблема не в мамах, а в перевёрнутой модели доминирования. Юрий Крупнов председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития

По словам эксперта, нужно поднимать статус мужчины в социальном плане. Чтобы мужское начало проявлялось сильно и не ломало базовую традиционную систему отношений. Тогда у россиянок будет гармония в семье, а мамы станут меньше «попадать под раздачу».