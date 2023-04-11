Молодежь пропадает с российского рынка труда FinExpertiza: занятой молодежи сейчас меньше всего за новейшую историю РФ

В 2022 году число работников в РФ младше 35 лет сократилось на 1,3 млн человек, сообщает РБК со ссылкой на исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Основанный на данных Росстата анализ показал, что настолько же масштабное снижение количество молодых работников было лишь после пандемийного 2020 года — оно достигало 1,34 млн человек. Эксперты считают, что численность занятой молодежи опустилась до минимума за новейшую историю России.

В декабре 2022 года количество молодых работников составило 21,5 млн человек — 29,8% всех занятых. Это меньше всего за период доступной статистики с 2006 года. Число работников младше 35 лет среди женщин сократилось сильнее, чем у мужчин: на 8,5% (декабрь к декабрю) против 3,5%.

Москва на третьем месте по размеру оттока молодежи, в целом же она заняла последнее место по доле работающих молодых людей.

При этом из числа занятых не исключаются военнослужащие и мобилизованные, хоть и выпадают из производственного процесса. А вот россиян в возрасте 60–69 лет на рынке труда стало больше — на 336 тысяч человек.

Основная причина старения рабочей силы — демографическая: в 1990-х рождаемость была низкой. Кроме того, в молодых группах выше безработица, молодые люди чаще уезжают из России.

7 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в стране может быть достигнут рекордный минимум безработицы. При этом малый и крупный бизнес будут конкурировать за сотрудников, считает он.