«Молодцы, что работают»: российский космонавт похвалил Безоса

Космонавт, герой России и СССР Сергей Крикалёв оценил полёт богатейшего человека мира Джеффа Безоса в космос на корабле New Shepard его компании Blue Origin. В разговоре с NEWS.ru он положительно охарактеризовал желание людей делать что-то новое.

Вообще хорошо, что люди этим занимаются, вкладывают время и деньги. Хорошо, что делают, молодцы, что работают. Что касается коммерции — наша компания сейчас тоже коммерческая. Дело не в коммерции, а в том, что есть некий запал делать что-то новое. Ну, хорошо, молодцы, — сказал он.

При этом Крикалёв отметил, что то, что все называют полётом в космос — это параболический полёт, который делали и в России, и в Европе ещё до полёта Юрия Гагарина. При этом он уверен, что такие технологии для обычных людей в ближайшем будущем останутся недешёвыми. Однако для пассажиров сложностей будет меньше, так как требования к пилотам всегда выше из-за их высокой ответственности.

Днём 20 июня основатель Amazon и богатейший человек мира Джефф Безос отправился в космос на корабле New Shepard. Космический корабль стартовал в 16:12 по московскому времени. Вместе с ним в полёт отправились младший брат Безоса Марк, 18-летний сын голландского бизнесмена Джоэса Дэмена Оливер Дэмен, а также 82-летняя Уолли Фанк, которая должна была полететь в космос ещё в 1961 году. Она стала самым пожилым астронавтом в истории.