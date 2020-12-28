Молодая жительница Шотландии родила собственную сестру

https://static.news.ru/photo/84e56074-4999-11eb-9750-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Жительница города Инвернесс на севере Шотландии выносила ребёнка для своей матери.

Холли Саммерс в 25 лет помогла 49-летней Фэй вновь испытать радость материнства. Отцом стал отчим девушки по имени Эндрю. Пара на протяжении многих лет мечтала о пополнении, однако не могла зачать ребёнка.

Фэй заморозила свои яйцеклетки в 2014 году, но они оказались непригодны. Тогда дочь решила подарить свою яйцеклетку, после чего стала ещё и суррогатной матерью. В результате на свет появилась девочка, которую назвали Уиллоу.

Я родила Уиллоу и отдала её сразу матери, без капли сомнения. Уиллоу была рождена при помощи моей яйцеклетки и спермы Эндрю, но у неё единственная мать, и это точно не я, — рассказала девушка.

У самой Холли уже есть трёхлетняя дочь, которую зовут Арвен, передаёт Daily Record.

Ранее NEWS.ru писал, что победительница конкурса «Мисс мира» 2003 года, дочь известного ирландского рок-музыканта Криса де Бурга Розанна Дэвисон родила близнецов . У неё есть дочь, рождённая суррогатной матерью. Мисс мира — 2003 неоднократно сама пыталась стать мамой, но из-за редкой патологии 14 предыдущих беременностей заканчивались выкидышами.