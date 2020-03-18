https://static.news.ru/photo/22cb5e94-6938-11ea-9364-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Sukhorukov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жительница Калининграда Алина Вишняускайте попыталась попасть на приём к врачу в поликлинику, но выяснилось, что уже несколько лет числится мёртвой.

Всё началось с того, что при попытке Вишняускайте записаться на приём в поликлинику онлайн система выдала сообщение «Услуга посмертно не оказывается». В регистратуре молодой женщине сообщили, что с 2017 года она числится мёртвой. Причиной смерти при этом указан цирроз печени, а за год до этого у неё якобы был алкогольный гепатит.

Их даже не смутило, что я параллельно в 2016 году наблюдалась по беременности и рожала, — цитирует Lenta.ru Вишняускайте.

Она добавила, что в её медкарте было множество визитов к врачам, к которым она не записывалась, в том числе в других городах. Молодая женщина отмечает, что не теряла ни паспорта, ни медицинского полиса. Теперь она намерена обратиться в прокуратуру.

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