Молекулярный генетик рассказал, как сохранить свою молодость

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Молекулярный генетик, доктор биологических наук Сергей Киселёв рассказал россиянам, как сохранить молодость тела и лица.

По его словам, прежде всего необходимо исключить из своей жизни любой стресс — именно он пагубно влияет на старение организма. Гиперактивная жизнь плохо сказывается на человеческой психике, способствует возникновению многих тяжёлых заболеваний в случае предрасположенности.

Спокойный человек затрачивает гораздо меньше энергии. Это позволяет исключить риски получения различных травм, уточняет эксперт.

Что же касается сохранения молодости — для этого следует чаще двигаться, затрачивать большее количество энергии, чем потребляется. При этом разгонять кровь лучше всего с помощью физической активности.

На вопрос о том, можно ли продлить молодость, Киселёв ответил, что многое зависит от генов, а не от образа жизни человека. В то же время существует определённая закономерность: чем меньше агрессивное воздействие на кожу — тем здоровее она выглядит.

Что такое выглядеть хорошо или плохо? Это определённое количество коллагена, который натягивает нам кожу. Это скорость обмена клеток, работа выводящей системы, — подчеркнул Киселёв, слова которого приводит «Вечерняя Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты из Тель-Авивского университета (ТАУ) и Медицинского центра Шамир выяснили, что сеансы гипербарической оксигенации (ГО) в барокамере способны приостановить процесс старения у пожилых людей, которые не страдают от тяжёлых соматических заболеваний.

Такие выводы были получены по итогам изучения процесса насыщения тканей организма кислородом под высоким давлением у людей преклонного возраста.