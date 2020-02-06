https://static.news.ru/photo/33ca704a-48f4-11ea-93f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: crimea-eparhia.ru

В Крыму в православных храмах проходят молебны о ниспослании дождя.

Об этом сообщили в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии. По её данным, просьба о проведении молебна поступила из администрации Симферополя. Это произошло на фоне заявления главы госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма о том, что при отсутствии достаточных осадков питьевой воды в регионе осталось максимум на 90-100 дней.

К митрополиту Лазарю обратились с просьбой провести молебен о ниспослании дождя. Поэтому в храмах начались молебны, по-моему, еще с прошлой недели, и проводятся регулярно, — сообщили в пресс-службе.

Как передаёт РИА Новости , последние дни в регионе установилась дождливая погода.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе, поскольку необходимость в этом отсутствует. Об этом сообщил на сайте кабмина республики председатель совета министров региона Юрий Гоцанюк.