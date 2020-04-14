«Молчание — знак согласия»: руководитель школы первой помощи о работе

https://static.news.ru/photo/e005f492-7e41-11ea-a141-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Каждый человек может попасть в ситуацию, когда ему необходимо срочно оказать доврачебную помощь, например, из-за сильного кровотечения или невозможности дышать. Хорошо, если рядом будет тот, кто знает, как это правильно сделать. О том, как слушателям курсов первой помощи удалось помочь людям на грани жизни и смерти, рассказала руководитель школы первой помощи «Я помогу!» Галина Сильвестрова.

Однажды, будучи студенткой медицинского университета, Галина вместе с друзьями играла в бильярд. Вдруг одной из девушек за соседним столиком стало плохо, у неё случился отёк Квинке. Как помочь задыхающейся, Галина знала благодаря тому, что проходила курсы первой помощи во время работы в детских лагерях, пишет «Ридус».

Вокруг неё столпилась куча народа. Я была с ещё одним другом-коллегой, который окончил на тот момент университет. Мы подошли, начали разбираться, что случилось. Поняли, что она без сознания, начали искать лекарства... И только сейчас я уже понимаю, что никаких лекарств давать человеку не стоит, если я не в больнице нахожусь. Когда я дотронулась до её шеи, чтобы проверить пульс и дыхание, я поняла, что у неё отек. И когда я распрямила ей дыхательные пути — запрокинула голову, чтобы она могла дышать, она в этот момент вдохнула. Она начала приходить в себя и попросила приложить лёд. И я тогда хлопнула себя по колену: как же просто, как же я могла это забыть? — отметила руководитель школы первой помощи.

После этого Галина поняла, что даже с её медицинским образованием знаний недостаточно, и решила хорошо разобраться в этом вопросе, а потом организовала курсы для студентов-медиков. При этом оказалось, что это актуально не только для врачей. На курсы к Галине стали приходить школьники и студенты.

Курс в первую очередь включает алгоритм первой помощи, а также практику: сердечно-лёгочная реанимация на манекенах, приёмы, если человек подавился. Участникам объясняют, что делать при ожогах, сильных кровотечениях, травмах, инсультах, инфарктах и в других случаях.

При этом важны и юридические аспекты:

Оказывать первую помощь имеют право все.

При этом обычный гражданин имеет право оказывать первую помощь, но не обязан. Даже если он имеет медицинское образование, даже если он спасатель, но сейчас нерабочее время, он не обязан оказывать первую помощь. Если врач, спасатель, полицейский на работе, они обязаны оказывать первую помощь.

Если не знаешь, что делать, — вызывай скорую. Это тоже оказание первой помощи.

Первую помощь человек имеет право оказывать, если пострадавший дал согласие. При этом если человек без сознания, то молчание — знак согласия.

Как рассказала Сильвестрова, некоторым слушателям её курсов уже удалось спасти жизни. Одна девушка помогла мальчику, подавившемуся в магазине игрушек, а другим ребятам удалось помочь мужчине, которого ограбили и бросили без сознания в подъезде.

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