Мокрый снег с дождём ожидается в Москве в воскресенье

https://static.news.ru/photo/19ddcd76-2710-11eb-82c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Облачная погода, местами небольшой мокрый снег с дождём ожидаются 15 ноября в столичном регионе, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в Москве столбики термометров покажут 1–3 градуса тепла, в Подмосковье — от минус 1 до плюс 4 градусов.

Леус уточнил, что юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление мало изменится и составит 759 мм ртутного столба, что существенно превышает норму, передаёт РИА Новости.

Ранее Леус сообщил, что отдельные снежинки полетят над столицей уже 15 ноября, но снежный покров они не образуют. Он напомнил, что в столичном департаменте транспорта уже порекомендовали водителям сменить шины на зимние.

Как писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что первые значительные снегопады ожидаются на европейской части России не раньше чем через пять-семь дней, хотя по ночам будет минусовая температура воздуха. По его словам, пока первого снега на этой территории «не видно», хотя в северной части — в Коми и Архангельской области — снег уже появился.