Октябрьская погода с порывистым ветром, перепадами атмосферного давления, дождём и мокрым снегом ожидается в Москве в ближайшие выходные.
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В пятницу, 20 сентября, ожидается до 10 градусов тепла, а также дождь с мокрым снегом. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. В ночь на субботу похолодает до плюс двух градусов. В дневное время воздух не прогреется выше девяти градусов тепла.
В воскресенье, 22 сентября, центр циклона пройдёт близко к столичному региону. Атмосферное давление будет быстро падать, а затем расти. Местами пройдёт мокрый снег. Столбики термометров покажут плюс 3–5 градусов. Ожидается сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. В ночь на 23 сентября в Московской области ожидаются заморозки.
Ранее News.ru писал, что в ближайшую неделю бабье лето не наступит. Температура воздуха не поднимется выше десяти градусов тепла минимум ближайшие пять дней. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.