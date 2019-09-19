https://static.news.ru/photo/b7e700c4-db66-11e9-a896-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Октябрьская погода с порывистым ветром, перепадами атмосферного давления, дождём и мокрым снегом ожидается в Москве в ближайшие выходные.

По данным Гидрометцентра , причиной резкого похолодания станет обширная тропосферная ложбина, распространившаяся из Арктики на территорию Европейской России.

В пятницу, 20 сентября, ожидается до 10 градусов тепла, а также дождь с мокрым снегом. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. В ночь на субботу похолодает до плюс двух градусов. В дневное время воздух не прогреется выше девяти градусов тепла.

В воскресенье, 22 сентября, центр циклона пройдёт близко к столичному региону. Атмосферное давление будет быстро падать, а затем расти. Местами пройдёт мокрый снег. Столбики термометров покажут плюс 3–5 градусов. Ожидается сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. В ночь на 23 сентября в Московской области ожидаются заморозки.

Ранее News.ru писал, что в ближайшую неделю бабье лето не наступит. Температура воздуха не поднимется выше десяти градусов тепла минимум ближайшие пять дней. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.