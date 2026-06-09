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09 июня 2026 в 09:40

Мой фасолевый суп с колбасками — это наваристое рагу в тарелке. Бабушка бы одобрила

Фото: D-NEWS.ru
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Консервированная фасоль — мой лайфхак. С ней этот наваристый супчик готовится за 40 минут, а вкус как будто томился всю ночь.

Ингредиенты

Бульон куриный — 1 л, фасоль красная консервированная — 800 г, томаты в собственном соку — 400 г, морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., перец сладкий красный — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, купаты — 400 г, масло растительное рафинированное — 3 ст. л., хмели-сунели — 1 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу, сметана 18% — по вкусу, зелень — по вкусу.

Как готовлю

Сначала рублю лук и морковь мелким кубиком, пассерую их в сотейнике на масле минут 8, пока лук не станет прозрачным. Затем добавляю туда же нарезанный сладкий перец и измельченный чеснок, жарю еще пару минут. Вливаю томаты вместе с соком, разминаю их прямо в кастрюле, следом выливаю куриный бульон и довожу все до кипения.

Самое интересное: фасоль из одной банки вместе с жидкостью пробиваю блендером в пюре и отправляю в суп, а из второй банки высыпаю целиком — так текстура получается бархатистой, но с кусочками.

Тем временем на сковороде обжариваю купаты до румяной корочки, минут 10–12, режу их шайбами и кидаю обратно в кастрюлю. В конце сыплю хмели-сунели, соль, перец, даю супу закипеть и снимаю с огня.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я впервые использовал консервированную фасоль, и это спасло вечер — никакого замачивания, просто открыл банку и кинул в кастрюлю. Больше всего порадовал аромат: обжаренные купаты с чесноком и томатами наполнили кухню чем-то итальянским. Получилось сытно, даже на следующий день в разогретом виде суп стал только вкуснее.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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