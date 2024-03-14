«Мой дом — моя крепость»: в РФ хотят разрешить любые способы защиты жилья Депутаты Госдумы предложили разрешить любую самооборону при защите жилья

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили разрешить любые способы самообороны при защите собственного жилья, что позволит гражданам не только сохранить свое имущество, но и жизни родных, передает «Парламентская газета». Издание напоминает, что сейчас россияне могут попасть под статью при превышении допустимых мер самообороны.

Газета указывает на важный нюанс в законодательстве: гражданин освобождается от ответственности при самообороне в случае, если действия преступника угрожали его жизни. Однако защищающийся может получить срок, если он оборонялся от побоев или грабежа, а его жизни ничего не угрожало. Иными словами, потенциальный злоумышленник заведомо находится в более выгодной позиции с юридической точки зрения, чем его жертва.

Суть поправок заключается в стремлении урегулировать права россиян на необходимую оборону в пределах своего жилища. При этом авторы идеи прямо предлагают внести в УК России принцип «мой дом — моя крепость». В пояснительной части документа указывается, что граждане получат возможность защитить себя, близких и имущество любыми доступными способами в случае проникновения злоумышленников в их жилище.

Ранее военкоры раскритиковали решение суда в Челябинске по делу бойца ММА Рустама Байжуменова, убившего ветерана СВО, решившего заступиться за девушку. Действия подозреваемого расценили как самооборону.