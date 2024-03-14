Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили разрешить любые способы самообороны при защите собственного жилья, что позволит гражданам не только сохранить свое имущество, но и жизни родных, передает «Парламентская газета». Издание напоминает, что сейчас россияне могут попасть под статью при превышении допустимых мер самообороны.
Газета указывает на важный нюанс в законодательстве: гражданин освобождается от ответственности при самообороне в случае, если действия преступника угрожали его жизни. Однако защищающийся может получить срок, если он оборонялся от побоев или грабежа, а его жизни ничего не угрожало. Иными словами, потенциальный злоумышленник заведомо находится в более выгодной позиции с юридической точки зрения, чем его жертва.
Суть поправок заключается в стремлении урегулировать права россиян на необходимую оборону в пределах своего жилища. При этом авторы идеи прямо предлагают внести в УК России принцип «мой дом — моя крепость». В пояснительной части документа указывается, что граждане получат возможность защитить себя, близких и имущество любыми доступными способами в случае проникновения злоумышленников в их жилище.
Ранее военкоры раскритиковали решение суда в Челябинске по делу бойца ММА Рустама Байжуменова, убившего ветерана СВО, решившего заступиться за девушку. Действия подозреваемого расценили как самооборону.