«Мог повлиять»: рэпер Серега не исключил вину Михалкова в отъезде Пугачевой Рэпер Серега допустил негативное влияние фильмов Никиты Михалкова на Пугачеву

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Рэпер Серега (настоящее имя — Сергей Пархоменко) в беседе с NEWS.ru считает, что певица Алла Пугачева высказывается против спецоперации, потому что «исторически не образована». И за это может отчасти нести ответственность режиссер Никита Михалков, который снимал фильмы о «плохом совке», пояснил он.

Вспомните фильмы, на которых они (уехавшие артисты. — NEWS.ru) росли. Допустим, «Утомленные солнцем», вы смотрели? Помните режиссера? Никита Михалков, он патриот сейчас. А тогда, когда он фильм снимал? О чем «Утомленные солнцем»? О «зловещем» сталинском времени, «плохих» энкавэдэшниках, «плохом совке», — отметил Пархоменко.

По его словам, это яркий фильм, который мог повлиять на сознание Примадонны. Серега подчеркнул, что Пугачева посвятила свою жизнь песням, поэтому ее не стоит спрашивать об истории и политике.

Наверняка изменит свою позицию, просто нужно время. А пока зачем цитировать заблуждающегося человека? Вы когда цитируете заблуждающуюся Пугачеву, то даете ей рупор и тираж, тем самым поддерживаете противника на когнитивном уровне. Так это работает, — считает рэпер.

Ранее Алла Пугачева впервые в публичном поле высказалась о возможном присвоении ей статуса иноагента и лишении имущества. В разговоре с музыкальным критиком Артемием Троицким (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Примадонна заявила, что с интересом наблюдает за тем, как враги пишут ей потрясающую биографию.

По мнению певицы, все происходящее можно назвать не иначе чем драмой жизни. Пугачева отметила, что ее завораживает история, а не вещи, поэтому она не боится получить статус иноагента или потерять недвижимость в России. Она заверила, что все прозвучавшие в ее адрес угрозы ей безразличны.