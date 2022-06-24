«Мог лететь практически бесконечно»: авиаэксперт о крушении Ил-76 Авиаэксперт рассказал о странностях крушения Ил-76 под Рязанью

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Ил-76

Независимый авиационный эксперт выразил сомнение в правильности действий экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, разбившегося под Рязанью. По его словам, которые приводит NEWS.ru, пустой лайнер следовало бы сажать не на болото, а на твердую поверхность, а трех оставшихся двигателей вполне хватило бы для продолжения полета, однако этого не произошло. Эксперт предположил, что самолет все же был чем-то загружен, чем и объясняются действия экипажа.

Надо понимать, что Ил-76 даже при условии полного выведения из строя одного из двигателей мог лететь практически бесконечно и совершенно спокойно на трех оставшихся движках, при условии, что он не груженый, — пояснил эксперт.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что Ил-76 совершил жесткую посадку из-за неисправности двигателя. В ведомстве отметили, что полет проводился без груза и являлся учебным. После выявления неисправности экипаж принял решение посадить самолет на грунт, при соприкосновении с которым воздушное судно частично разрушилось.

Крушение Ил-76 произошло рано утром 24 июня. Самолет упал в поле рядом с частными жилыми домами в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетёнка. В результате ЧП погибли четыре человека, еще пять пострадали. Как сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области, три человека госпитализированы в областную клиническую больницу.