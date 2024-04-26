Модный контракт и встреча с Путиным: что стало с юными героями «Крокуса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Награждение школьников за помощь в эвакуации людей во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Школьники, которые спасали людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», вероятно, встретятся с президентом Владимиром Путиным в Кремле. Что об этом известно, как сложилась судьба других юных героев из «Крокуса»?

Кто из героев «Крокус Сити» получил звонок из АП

Несколько подростков, которые подрабатывали в «Крокус Сити Холле», прославились на всю страну, когда вывели несколько сотен людей из горящего концертного зала.

Мать 14-летнего школьника Артема Донскова рассказала РИА Новости, что им позвонили из администрации президента РФ. Ее сыну предложили встретиться с Владимиром Путиным. Встреча может состояться в мае.

«Мы ответили да, это было бы большое для нас событие и большая честь. Поэтому мы рассматриваем возможность увидеться с главой государства», — рассказала женщина.

Она отметила, что дети, в том числе ее сын, уже получили ряд наград и благодарностей. Так, после встреч в Мосгордуме, Общественной палате Донсковы собираются вылететь на аналогичное мероприятие в Махачкалу.

«Но, конечно, мы мечтаем и о встрече в мае с Владимиром Путиным», — добавила она.

Портал «Государственные новости» пишет, что вместе с Артемом Донсковым к Путину поедет другой ученик Красногорской школы № 19 — 15-летний Ислам Халилов. В школе констатировали, что мальчиков «сильно задергали».

«Ни Халилова, ни Донскова до конца учебного года в школе не будет», — отметила их классный руководитель.

Ранее РИА Новости сообщило, что уроженцу Киргизии Исламу Халилову, который помог спастись из «Крокуса» более чем сотне людей, выдали грант на обучение в одном из вузов России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Награждение проходило в Госдуме. Грант был вручен по инициативе автономной некоммерческой организации «Общество дружбы с Кыргызстаном».

В апреле 2024 года несколько героев «Крокус Сити» — Никита Иванов, Виктория Волочихина, Александр Журик и Елизавета Терехова — стали амбассадорами новой коллекции бренда спортивной одежды Zasport под названием «Москва». Об этом сообщил портал «РИА Мода».

Бренд Zasport был создан в 2012 году дизайнером Анастасией Задориной. В числе ее достижений — контракт с Олимпийским комитетом России по экипировке сборной России до 2025 года.

Что за курьез произошел с Никитой Ивановым

Самый старший из героев «Крокус Сити», 17-летний Никита Иванов, получил почетные грамоты и благодарственные письма от руководства Егорьевска — там он учился в школе № 1.

В первые же дни после теракта в «Крокус Сити», когда имена молодых людей стали известны, с Никитой произошел курьез: «Сбер» сначала заблокировал, а потом разблокировал его банковскую карту.

Как оказалось, узнав про его поступок, люди начали массово отправлять ему деньги. Возможно, карта была заблокирована автоматически из-за массовых переводов или его могли атаковать мошенники. В «Сбере» ничего не объяснили. Однако когда об этом написали СМИ, блокировку тут же сняли, рассказал Никита. Комментариев от банка не поступало.

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