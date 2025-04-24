Модный кофе в турке! 3 стильных рецепта — и ты домашний бариста. Превратите утренний ритуал в удовольствие с этими ароматными вариантами. Все рецепты — на 1 порцию.
1. Карамельно-апельсиновый раф, ингредиенты
- 1 ч. л. молотого кофе
- 100 мл воды
- 50 мл сливок 10%
- 1 ч. л. карамельного сиропа
- Цедра 1/4 апельсина
Приготовление: в турке смешайте кофе, воду и цедру. Доведите до подъёма пены, снимите с огня. Взбейте капучинатором или френч-прессом тёплые сливки с сиропом, влейте в готовый кофе.
2. Пряный лавандовый латте, ингредиенты
- 2 ч. л. кофе
- 120 мл молока
- 1/2 ч. л. сушёной лаванды
- 1 звёздочка бадьяна
- Мёд по вкусу
Приготовление: залейте кофе и специи холодной водой. Нагревайте на медленном огне 3 минуты. Добавьте подогретое молоко, доведите до кипения, но не кипятите.
3. Лёгкий кокосовый айс-кофе, ингредиенты
- 1 ч. л. кофе
- 70 мл воды
- 50 мл кокосового молока
- Лёд
Приготовление: сварите классический кофе в турке, охладите. В стакан со льдом налейте кокосовое молоко, затем кофе. Перемешайте соломинкой.
Лайфхаки:
- Для насыщенного вкуса используйте свежемолотые зёрна
- Перед варкой смажьте турку изнутри ложкой мёда
- Подавайте с долькой шоколада или корицей
Ранее мы делились рецептами кофе для дома. Готовим в турке апельсиновый раф и не только.