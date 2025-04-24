Модный кофе в турке! 3 стильных рецепта — и ты домашний бариста

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Модный кофе в турке! 3 стильных рецепта — и ты домашний бариста. Превратите утренний ритуал в удовольствие с этими ароматными вариантами. Все рецепты — на 1 порцию.

1. Карамельно-апельсиновый раф, ингредиенты

1 ч. л. молотого кофе

100 мл воды

50 мл сливок 10%

1 ч. л. карамельного сиропа

Цедра 1/4 апельсина

Приготовление: в турке смешайте кофе, воду и цедру. Доведите до подъёма пены, снимите с огня. Взбейте капучинатором или френч-прессом тёплые сливки с сиропом, влейте в готовый кофе.

2. Пряный лавандовый латте, ингредиенты

2 ч. л. кофе

120 мл молока

1/2 ч. л. сушёной лаванды

1 звёздочка бадьяна

Мёд по вкусу

Приготовление: залейте кофе и специи холодной водой. Нагревайте на медленном огне 3 минуты. Добавьте подогретое молоко, доведите до кипения, но не кипятите.

3. Лёгкий кокосовый айс-кофе, ингредиенты

1 ч. л. кофе

70 мл воды

50 мл кокосового молока

Лёд

Приготовление: сварите классический кофе в турке, охладите. В стакан со льдом налейте кокосовое молоко, затем кофе. Перемешайте соломинкой.

Лайфхаки:

Для насыщенного вкуса используйте свежемолотые зёрна

Перед варкой смажьте турку изнутри ложкой мёда

Подавайте с долькой шоколада или корицей

Ранее мы делились рецептами кофе для дома. Готовим в турке апельсиновый раф и не только.