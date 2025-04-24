Модный кофе в турке! 3 стильных рецепта — и ты домашний бариста. Превратите утренний ритуал в удовольствие с этими ароматными вариантами. Все рецепты — на 1 порцию.

1. Карамельно-апельсиновый раф, ингредиенты

  • 1 ч. л. молотого кофе
  • 100 мл воды
  • 50 мл сливок 10%
  • 1 ч. л. карамельного сиропа
  • Цедра 1/4 апельсина

Приготовление: в турке смешайте кофе, воду и цедру. Доведите до подъёма пены, снимите с огня. Взбейте капучинатором или френч-прессом тёплые сливки с сиропом, влейте в готовый кофе.

2. Пряный лавандовый латте, ингредиенты

  • 2 ч. л. кофе
  • 120 мл молока
  • 1/2 ч. л. сушёной лаванды
  • 1 звёздочка бадьяна
  • Мёд по вкусу

Приготовление: залейте кофе и специи холодной водой. Нагревайте на медленном огне 3 минуты. Добавьте подогретое молоко, доведите до кипения, но не кипятите.

3. Лёгкий кокосовый айс-кофе, ингредиенты

  • 1 ч. л. кофе
  • 70 мл воды
  • 50 мл кокосового молока
  • Лёд

Приготовление: сварите классический кофе в турке, охладите. В стакан со льдом налейте кокосовое молоко, затем кофе. Перемешайте соломинкой.

Лайфхаки:

  • Для насыщенного вкуса используйте свежемолотые зёрна
  • Перед варкой смажьте турку изнутри ложкой мёда
  • Подавайте с долькой шоколада или корицей

Ранее мы делились рецептами кофе для дома. Готовим в турке апельсиновый раф и не только.