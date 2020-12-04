Модельное агентство закатило «коронавирусную» вечеринку в Москве

https://static.news.ru/photo/a271d46a-3698-11eb-ac75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Модельное агентство VEROSSO закатило в столичном ночном клубе развратную «коронавирусную» вечеринку. Тусовка проходила с 23:00 до 6:00 вопреки всем запретам.

Десятки молодых людей веселились в закрытом помещении, не соблюдая социальной дистанции и других мер безопасности. Позже в Сети появилось видео с вечеринки, где видно, что участник мероприятия ничуть не обеспокоены происходящим, сообщает Пятый канал.

В релизе вечеринки так и обещалось, что «никто не останется одиноким». Попасть на светское мероприятие мог далеко не каждый. Вход для мужчин стоит пять тысяч рублей, но при входе посетителя легко могла завернуть охрана. Женщины приглашались бесплатно, но в отношении них действовал дресс-код.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тысячи поклонников Валерия Кипелова пришли на его концерт в клуб Adrenaline Stadium в Москве. Концерт легендарного рокера прошёл, невзирая на коронавирусные ограничения.