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Танцовщица и модель из Хабаровска Анастасия Орлова рассказала, что прилетела на отдых в Арабские Эмираты со своим молодым человеком, Эдгаром Марченковым. В результате он сделал её секс-рабыней, а на протяжении 55 дней заставлял её вступать в половую связь с сотнями мужчин.

По её словам, бывший жених снимал все издевательства на видеокамеру, передают « Вести ». Она отметила, что знала бойфренда больше года и не ожидала такого поворота событий.

Девушка рассказала, что ей сломали нос и чуть не убили ударом в голову. Кроме того, её обещали «похоронить в пустыне». Угрозы останавливали её от обращения в правоохранительные органы.

Сам Эдгар опровергает обвинения экс-подруги. По его версии, влюблённые имели свободные отношения на условиях, выгодных обоим. При этом, у Орловой наклонности к БДСМ, а снятые кадры являются постановкой.

Также он уверил, что потратил все заработанные таким образом деньги (5 млн рублей) на Анастасию, однако она всё равно осталась должна ему 1 млн рублей.

Ранее News.ru писал, что двадцать лет в исправительной колонии строгого режима проведёт москвич, который долгое время держал в сексуальном рабстве малолетнего школьника. Такое решение принял Симоновский суд столицы.