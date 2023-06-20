Модель могла пойти на роковую для нее ринопластику из-за придирок парня Впавшая в кому модель Антропова могла пойти на операцию из-за требований экс-возлюбленного

Фото: shutterstock.com

Модель Влада Антропова, впавшая в кому после операции по ринопластике в подмосковной клинике, могла решиться на изменение внешности после тяжелого разрыва с молодым человеком, рассказал в беседе с KP.RU друг девушки. По его словам, бывший партнер пострадавшей постоянно критиковал ее внешность, требуя, чтобы она была «идеальной»

Со школьных времен она была сильно влюблена в моего товарища — военного. Он хотел, чтобы она всегда выглядела как настоящая модель. Парень постоянно критиковал ее внешность, подгонял под свои идеалы. У них были тяжелые отношения, и они расстались еще в университете, — сказал собеседник издания.

Уточняется, что эта история могла и не иметь отношения к решению Влады пойти к хирургу, но факт остается фактом: 25-летняя модель выбрала элитную клинику на Рублево-Успенском шоссе и 16 июня приехала на операцию, стоимость которой начинается от 220 тысяч рублей. На следующую ночь девушке стало плохо, она потеряла сознание. Приехавшие врачи скорой помощи застали Владу в состоянии комы, ее госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Как рассказал изданию доктор медицинских наук, профессор, пластический хирург Дмитрий Давыдов, слизистая носа является проблемным местом с массой микрососудов, и любое ее повреждение чревато непредсказуемыми последствиями, поэтому пациент должен пройти предоперационное обследование.

Необходимо оценить состояние пациента, местный статус и принять меры профилактики развития осложнений. Но даже если все выполнено, все равно остается риск. <...> Возможных причин развития осложнений немало, и в этом должна разбираться специальная комиссия, — подчеркнул эксперт.

Ранее психолог-сексолог Ольга Парамонова объяснила, почему некоторые люди не нравятся себе на фотографиях. Причиной этого может быть дисморфофобия — категоричное критическое отношение к себе и своей внешности при отсутствии явных внешних недостатков, и истоки тотального неприятия себя находятся в детстве.