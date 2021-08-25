Модель из Сибири догнала преступника за рулём такси

Алёна Мутьёва из Иркутска догнала и помогла задержать виновника ДТП, который сбил пешехода и не остановился. Раньше жительница Сибири работала моделью в Шанхае. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Она увидела аварию, когда везла двух пассажиров. Девушка начала преследовать виновника ДТП прямо за рулём такси, и в какой-то момент предполагаемый преступник заехал в тупик. Один из пассажиров, оказавшийся юристом, проследил за тем, чтобы тот не убежал. Нарушитель оказался пьяным.

Пострадавшему в ДТП молодому человеку сделали операцию, восстанавливаться он будет минимум год.

Ранее сообщалось, что компания «Яндекс» повышает цены на такси с 25 августа, это коснётся тарифа «Эконом» и некоторых других. Работники «Яндекс-такси» уже предупреждены о новых условиях перевозки пассажиров.

Также стало известно, то в Москве и области заработала комплексная информационная система «Аналитика работы такси». За таксистами региона начали следить, чтобы они не перерабатывали, так как сверхнагрузки приводят к авариям.