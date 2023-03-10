Модель из России ответила назвавшему ее «оно» Илону Маску Подмосковная модель не стала обижаться на Маска за шуточную публикацию с ее фото

Фото: lefler/vk.com

Дарья Лефлер

Модель из подмосковного Дедовска Дарья Лефлер заявила, что не обижается на американского предпринимателя Илона Маска, который опубликовал ее фото в Международный женский день и назвал «оно». Публикацию бизнесмен сопроводил словами о том, что на фото существо, которое может «погубить» даже сильного мужчину, и «оно» обнимает медведя. Лефлер рассказала «360», что ее ни в коем случае не задевают слова «человека-мемчика».

Я бы не стала называть выпадом публикацию человека-мемчика у себя на странице. Это юмор, это хохма, это шутка и поэтому в такой же шуточной форме я могу ему ответить, что он очень сильно недооценивает женщин, — пояснила модель.

Она отметила, что не знакома с Маском, как могли подумать, а ее фотографию он мог найти в интернете. Лефлер считает, что бизнесмену просто понравился кадр, поэтому он опубликовал его в своих соцсетях. Модель уточнила, что это не единственная фотография с диким животным — за свою практику она успела поработать с пумами, тиграми, львами, пантерами и слонами.

Ранее Маск заявил, что собирается построить свой собственный город, который будет представлять техасскую утопию. Строительство развернется на недавно приобретенной миллиардером земле недалеко от города Остин.