https://static.news.ru/photo/225fdeb8-1e32-11ea-8f76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Руководство более чем 10 тысяч российских школ ввело запрет на использование мобильных телефонов в классе. Об этом журналистам рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева.

По её словам, в Белгородской области, Северной Осетии и Ингушетии мобильные телефоны в классах запрещены уже во всех школах. Кроме того, во многих регионах аналогичные ограничительные меры ввели более половины учебных заведений.

Это абсолютно проверенные данные. Запрет в Магаданской области ввели 53,3% учреждений, в Кемеровской — 67,3%, в Курганской — 50,9% и не только. Также у нас уже есть конкретные цифры: 10 628 школ по стране — то есть примерно каждая четвёртая — выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков, — приводит слова Васильевой «Российская газета».

Министр просвещения добавила, что был проведён опрос, результаты которого показали, что три четверти респондентов считают необходимым ограничить использование гаджетов в классе и для учителей.

Как ранее писал NEWS.ru, Минпросвещения намерено поощрять творческую активность педагогов и развивать систему соответствующих конкурсов. Об этом заявила глава ведомства Ольга Васильева.