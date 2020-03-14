https://static.news.ru/photo/67e00b84-6581-11ea-9314-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мобильные операторы на фоне угрозы распространения коронавируса переводят своих сотрудников на удалённый режим работы. Такое решение приняли в МТС.

«Вымпелком» с 16 марта и до конца месяца предлагает сотрудникам перейти на удалённый режим работы, но только по согласованию с руководством и при условии непрерывного обеспечения бизнес-процессов и поставленных руководством задач, сообщает «Интерфакс».

Также сотрудники «Вымпелкома» должны будут соблюдать двухнедельный карантин после поездок в Италию, Китай, Южную Корею, Иран, Германию, Испани, но в целом руководство рекомендует им воздержаться от поездок.

«Вымпеклом» ограничит рабочие встречи и деловые мероприятия. Возможностью работать удалённо в рамках проекта BeeFree и до коронавируса уже воспользовались до 65% сотрудников из разных подразделений.

Компания МТС на базе нескольких проектов и решений уже виртуализировала почти все рабочие места. Сотрудники имеют возможность работать удалённо, компания — оформлять и согласовывать документы, просматривать контакты своих работников, читать корпоративные новости.

«Мегафон» пока прорабатывает возможность перевода сотрудников на удалёнку. Tele-2 следит за ситуацией с коронавирусом, но пока сотрудники компании работают в обычном режиме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный санитарный врач Москвы Елена Андреева запретила пускать посетителей в стационары, роддома, детские дома, интернаты и другие учреждения с круглосуточным пребыванием. Ограничение введено из-за коронавирусной инфекции и заработало с 13 марта.