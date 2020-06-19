Мобильные операторы начали возвращать Telegram в безлимитные тарифы

https://static.news.ru/photo/b3b5ef2e-b25c-11ea-8a6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские мобильные операторы начали включать Telegram в тарифы, позволяющие абонентам без ограничений пользоваться мессенджерами. Роскомнадзор 18 июня официально перестал пытаться заблокировать сервис.

По информации ТАСС, оператор «Тинькофф мобайл» объявил о возвращении Telegram в перечень безлимитных сервисов. Yota, «Билайн» и «Мегафон» подтвердили аналогичные планы.

Мобильные операторы зафиксировали рост популярности Telegram после объявления о разблокировке. Среди абонентов Yota мессенджер поднялся на второе место после WhatsApp, «Билайн» отметил увеличение числа пользователей вечером 18 июня.

По информации самого мессенджера, несмотря на усилия Роскомнадзора, за два года блокировки активная аудитория в РФ выросла до 30 миллионов человек.

Как писал NEWS.ru, российские власти отказались от безуспешных попыток заблокировать мессенджер, сославшись на успехи модераторов сервиса в борьбе с пропагандой терроризма и насилия. Во время пандемии коронавируса государственные органы начали активно использовать мессенджер для информирования.

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram за отказ предоставить российским спецслужбам ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей.

Основатель сервиса Павел Дуров 18 июня поздравил россиян с разблокировкой мессенджера и заверил, что Telegram так и не согласился пойти на уступки властей и не предоставил доступ к сообщениям.