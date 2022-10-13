Мобилизованным рассказали, в каких случаях стоит покупать личный бронежилет Офицер предложил покупать бронежилеты военным профессионалам и при наличии боевого опыта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооружённые силы России предоставляют мобилизованным гражданам всю необходимую амуницию для ведения боевых действий в зоне СВО на Украине, рассказал офицер Западного военного округа, участник военной спецоперации, занимающийся подготовкой мобилизованных петербуржцев. Однако, по его словам, если призванный боец решил подобрать себе личный бронежилет, то покупать защитное снаряжение необходимо исключительно у сертифицированных производителей, которые работают по ГОСТам, и не связываться с досками объявлений, где мошенники продают муляжи или подделки, пишут «Невские Новости».

Самостоятельно покупать себе защиту есть смысл только в одном случае, когда человек имеет боевой опыт, является профессионалом военного дела и точно знает, какие средства защиты ему нужны, исходя из особенностей его службы. В остальных случаях вы зря потратите деньги, либо купите не то, что нужно, либо нарветесь на мошенников, которые под видом бронежилета продадут вам игровое страйкбольное снаряжение. Бронежилет и каску вы получите 100%, но не в военкомате, а вместе с оружием в той части, где вы будете проходить службу, — рассказал офицер.

Он добавил, что бронежилет — это инвентарное имущество, которое принадлежит Минобороны, после окончания службы его придется сдать обратно. Кроме того, по его словам, снаряжение мобилизованным выдают исходя из воинской специальности, поэтому, например, у сапёров, мотострелков или танкистов оно будет разное.

При этом офицер подчеркнул, что покупать защитное снаряжение нужно только у сертифицированных производителей, которые работают по ГОСТам. При этом стоимость хорошего бронежилета, если не брать в расчёт завышенные цены, составляет от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

По словам участника специальной военной операции на Украине, атамана казачьей организации «Северо-Славянская община», заместителя директора Центра специальной подготовки «Доброволец» Владимира Бакина, сейчас российским бойцам и добровольцам требуются обычные стандартные армейские бронежилеты класса защиты «6а».

Что касается страны производства, то не нужно гнаться за какими-то американскими бронежилетами. В России достаточно мощностей и возможностей, чтобы делать бронежилеты своего собственного производства. И они делаются, производятся. Главное — их вовремя закупать и экипировать наших бойцов. Бронежилеты должны быть обязательно с противоосколочной защитой, обязательно с защитой паха, плеч, броневоротником, который обеспечивает защиту шеи, и иметь плиты 6а класса или 5а класса защиты, — объяснил Бакин.

Объявленная в России частичная мобилизация обернулась беспрецедентным спросом на амуницию. В военторги по всей стране выстроились очереди — мобилизанты вынуждены скупать необходимую экипировку. Происходящим из-за резко взлетевших цен заинтересовались контролирующие органы — ФАС и прокуратура. О том, с какими проблемами столкнулись россияне с началом частичной мобилизации, ранее NEWS.ru рассказал владелец одного из московских магазинов — военторгов Андрей.