Мобилизованным ответили, будут ли компенсироваться расходы на экипировку «Объясняем.рф»: расходы призывников на экипировку компенсироваться не будут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Призывники, подлежащие мобилизации, обеспечиваются всей необходимой экипировкой во время несения военной службы, а потому расходы на дополнительные элементы компенсироваться не будут, сообщают авторы портала «Объясняем.рф». Они отмечают, что каждая дополнительная трата — это личное дело самого бойца.

Призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и т. д. Поэтому покупка мобилизованными дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т. д. является его личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена, — говорится в сообщении.

Ранее на портале «Объясняем.рф» сообщили, что призванные в рамках частичной мобилизации россияне обеспечиваются всей необходимой экипировкой. В то же время военнослужащим разрешается взять свою, если они считают ее более подходящей.

Также уточняется, что мобилизованных полностью обеспечат питанием, в которое включены мясные, овощные или рыбные блюда, и необходимыми лекарствами. При этом военнослужащие могут брать с собой продукты длительного хранения и нерецептурные лекарства с учетом особенностей организма и наличия хронических заболеваний.