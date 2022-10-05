Мобилизованным будут оформлять карты «Мир» «Объясняем.рф»: мобилизованным будут оформлять карты «Мир» по прибытии в воинскую часть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мобилизованные граждане будут получать карты «Мир» для начисления заработной платы по прибытии в воинскую часть, сообщили на портале «Объясняем.рф». Карта будет оформляться автоматически в случае ее отсутствия у военнослужащего.

Карта «Мир» будет оформлена военнослужащему по прибытии в воинскую часть, — указано в сообщении.

В Минобороны России ранее сообщили, что подразделения из мобилизованных граждан и добровольцев приступят к выполнению задач по обороне подконтрольных РФ территорий после боевого слаживания. Мобилизованные будут действовать в составе подразделений резерва и усиления.

На портале «Объясняем.рф» сообщили, что призванные в рамках частичной мобилизации обеспечиваются всей необходимой экипировкой, но военнослужащим разрешается взять свою, если они считают ее более подходящей. При этом запрещено брать с собой алкоголь и сильнодействующие вещества, а также смартфоны.