Мобилизованным будут платить за уничтожение техники и живой силы ВСУ Zvezdanews: мобилизованным будут платить за уничтожение техники и живой силы ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Разбитая техника ВСУ

Мобилизованным гражданам будут платить за успешное ведение боевых действий от 50 до 300 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Zvezdanews. К ним относятся уничтожение техники Вооруженных сил Украины, а также ликвидация живой силы противника.

Вот список поощрений за уничтоженную технику украинских боевиков: за уничтоженный самолет — 300 тысяч рублей; за уничтоженный вертолет — 200 тысяч рублей; за уничтоженный БЛА — 50 тысяч рублей; за уничтоженный танк — 100 тысяч рублей; за уничтожение БПМ, БМД, БТР, МТЛБ, САУ, С-300, «Бук», «Тор», «Оса», боевой машины РСЗО — 50 тысяч рублей, — указано в сообщении канала.

14 ноября заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова заявила, что выплаты за декабрь будут перечислены мобилизованным россиянам досрочно. Деньги переведут не в январе, а до 25-го числа последнего месяца в году. Уточняется, что исключение сделано для того, чтобы семьи мобилизованных не остались без денег перед новогодними праздниками.