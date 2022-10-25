Мобилизованным арендаторам оплатят коммунальные платежи Росимущество оплатит коммунальные платежи мобилизованным арендаторам

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Росимущество оплатит мобилизованным арендаторам счета за коммунальные платежи, сообщили на сайте ведомства. В пресс-службе министерства указали, что отсрочка на оплату будет предоставлена на весь период прохождения военной службы ввиду неиспользования арендуемых площадей. В Росимуществе добавили, что призывники могут расторгнуть договоры на аренду федерального имущества без штрафов.

В связи с неиспользованием арендуемого по договору имущества в период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, мобилизованными гражданами и добровольцами (арендаторами федерального имущества), Росимущество самостоятельно уплачивает за них коммунальные платежи, — сказано в сообщении.

Получить подобную отсрочку могут физлица, включая индивидуальных предпринимателей, а также юрлица, у которых единственным учредителем и руководителем является одно и то же физлицо.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о праве мобилизованных граждан передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в специальной военной операции. Закон распространяется на военнослужащих, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей или являются учредителями организации.