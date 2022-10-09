Мобилизованный якутянин выпал из окна и погиб

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Мобилизованный выходец из Якутии выпал из окна на сборном пункте. Мужчина погиб, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Следователи по факту произошедшего уже начали проводить процессуальную проверку, информацию подтвердили следственные органы Якутии. В соцсетях писали, что россиянин упал, пытаясь спуститься со второго этажа при помощи веревки из постельного белья.

Да, ночью произошел несчастный случай — мужчина в сборном пункте разбился насмерть, выпав из окна. Подробности устанавливаются. Начата процессуальная проверка, — рассказал источник.

До этого данные о случившемся появились в социальных сетях. Пользователи утверждали, что мобилизованный вместе с другими ждал отправления в часть. Он якобы сделал веревку из покрывал и упал, пытаясь спуститься с ее помощью со второго этажа.

Достоверность сведений от источника о гибели мужчины подтвердили представители следственных органов Якутии.

Ранее в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) обнаружили тело еще одного мобилизованного, рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева. По ее словам, его нашли на территории пункта формирования личного состава.

В Минобороны информацию не подтверждали. До этого в НВВКУ уже находили тело мобилизованного, правоохранители начали проводить доследственную проверку.