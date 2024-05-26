Мобилизованный из ДНР пережил выстрел в голову и пытки в украинском плену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мобилизованный из ДНР выжил после выстрела в голову в украинском плену, рассказал сам участник СВО Сергей Белица. По его словам, которые приводит РИА Новости, во время пыток ему также прострелили ногу.

Поставили на колени, со мной никто не разговаривал, и мне выстрелили в голову. Расстреляли, — рассказал Белица.

Мужчина отметил, что пуля прошла навылет: входное отверстие оказалось в районе левого уха, а выходное — у правой скулы. Через некоторое время после ранения он пришел в себя, руки были связаны спереди, и боец смог освободиться.

Когда мужчина пытался найти своих, его подобрали украинские военные, которые сначала приняли его за сослуживца. Они вызвали медиков, чтобы оказать солдату медпомощь, однако врачи обнаружили у него под курткой российские опознавательные знаки. Тогда Сергея отправили на допрос, который проводил военный с позывным Грузин. Во время пыток боец несколько раз терял сознание, его приводили в чувства водой, в какой-то момент ему прострелили ногу.

После допроса мужчину отвезли в больницу в Харькове. Там ему скобами сшили раздробленную челюсть, а к ноге шурупами прикрутили кусок металлической трубы. Он также побывал в тюрьме в Харьковской и Сумской областях, его обменяли в марте 2023 года.

Ранее украинский боец Николай Перепаленко, попавший в плен ВС РФ, сообщил, что ВСУ не получали никакой помощи на Харьковском направлении. По словам солдата, его товарищи не хотели обороняться и предпочли сдаться в плен.