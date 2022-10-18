Мобилизованные начали массово жаловаться на качество жгутов «Известия»: мобилизованные пожаловались на вызывающие некроз китайские жгуты

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мобилизованные россияне массово жалуются на качество китайских жгутов Meridian, которые покупаются перед отправкой в воинские части. По словам пользователей, жгуты не останавливают кровотечения и вызывают быстрый некроз тканей рук и ног, пишут «Известия».

Об потоке жалоб газете сообщила Ассоциация независимых аптек (АСНА). Организация обратилась в Росздравнадзор с просьбой проверить качество жгутов указанной марки. Надзорное ведомство пообещало провести экспертизу медизделия.

В письме ассоциации Росздравнадзору говорится, что жгуты производства китайской фирмы «Суджоу Хенгксианг» подходят только для забора крови, но не для остановки кровотечений, тогда как резиновые жгуты можно накладывать на срок до 2–6 часов. Также на китайских жгутах часто ломаются клипсы или не держат фиксированное положение.

Аптеки с началом частичной мобилизации столкнулись с повышенным спросом на медизделия для аптечек военнослужащих. Однако это привело и к увеличению отзывов потребителей на эти товары.

Аптеки по закону обязаны уведомить регулятора о жалобах покупателей на тот или иной товар. Мы предупредили Росздравнадзор о том, что изделие может быть ненадлежащего качества и тем самым создавать угрозу жизни и здоровью потребителей, — заявили в АСНА.

Эксперты между тем считают, что ошибку в использовании жгутов допускают сами мобилизованные, так как они самостоятельно формируют армейскую аптечку, ориентируясь на сомнительные списки из интернета. Так, в армейскую аптечку следует брать именно резиновые жгуты. В инструкции к жгуту Meridian указано, что он предназначен именно для медицинских манипуляций.

Ранее в Госдуме предложили компенсировать затраты мобилизованных на экипировку. По мнению зампреда комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова, для этого можно использовать социальный вычет или кешбэк по предъявленным чекам.