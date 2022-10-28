Мобилизация в Петербурге завершится до конца недели Источник в Смольном: мобилизация в Петербурге завершится до конца недели

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Несмотря на большое число уклонистов, в Санкт-Петербурге до конца текущей недели завершат частичную мобилизацию, а администрация региона отчитается перед федеральными властями о ее результатах, сообщают «Невские новости» со ссылкой на высокопоставленный источник в Смольном. Активные мобилизационные мероприятия завершатся, а городские власти начнут подводить итоги мобилизации по районам, уточнил он. При этом получивших повестки граждан все равно продолжат разыскивать.

Активные мобилизационные мероприятия будут завершены, будут подведены итоги частичной мобилизации по районам, разбор качества выполненных мероприятий. Дальше предстоит работа по ведению мобилизованных горожан и их семей в части выполнения федеральных и региональных социальных обязательств, — рассказал источник.

Вручение повесток в рамках частичной мобилизации в жилых комплексах и на рабочих местах также прекратится до конца недели, пишет издание. Однако тех, кто расписался о получении повестки, но не прибыл в военкомат, все равно продолжат разыскивать.

Источники в российском парламенте и администрации президента ранее сообщили, что частичная мобилизация в России может завершиться уже на следующей неделе. При этом отмечается, что особого указа об окончании мобилизационных мероприятий может и не быть, так как это не предусмотрено законодательством. Вместо этого после окончания спецоперации последует указ о демобилизации.