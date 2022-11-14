Мобилизация резко повысила спрос на частные бункеры РБК: спрос на частные бункеры после мобилизации вырос на 430%

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В этом году в России в несколько раз вырос спрос на частные бункеры, особенно резкий скачок был зафиксирован после начала частичной мобилизации, рассказал «РБК-Недвижимости» основатель проекта BunkerHouse Никита Малежик. Он подчеркнул, что после 21 сентября соответствующих запросов на сайте стало больше на 430%. По словам эксперта, далеко не все заявки дошли до этапа реализации. Отмечается, что такого повышенного спроса не было даже после начала специальной военной операции.

Например, нам звонили люди и говорили, что им прямо завтра нужен бункер на девять человек. Что в принципе невозможно было реализовать за такой короткий срок, на строительство в среднем надо два-три месяца, — рассказал Малежик.

Он добавил, что сейчас паника уже прошла — теперь те, кто хотел обустроить бункер на своем участке, относятся к реализации этой идеи более ответственно. Об этом же заявил генеральный директор «Спецгеопроекта» Данила Андреев. Он заметил, что заявок было очень много, но до реализации доходили единицы.

Как стало известно ранее, в Екатеринбурге на аукционе выставили на продажу бывшее бомбоубежище, построенное во времена СССР. В бункере проведены все необходимые коммуникации, однако подземное помещение площадью 154 кв. м требует ремонта.

Отмечается, что кадастровая стоимость объекта составляет 4,6 млн рублей, однако на торгах он появился с минимальной стоимостью 1,13 млн рублей.