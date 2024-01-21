Многомиллионный донос на комика Щербакова: чем он обидел активистов

Фото: Константин Шатров/CC BY-SA 4.0кв

Алексей Щербаков

Стендап-комика Алексея Щербакова требуют оштрафовать на 5 млн рублей за «плохие манеры». Почему возмутились активисты, какой закон может помочь юмористу?

За что хотят оштрафовать Щербакова

Иск к участнику шоу «Что было дальше?» подали общественники из движения «Братство Морозов — Златоуст». По их мнению, своими выступлениями Щербаков «приучает к ненормативной лексике» несовершеннолетних, а также «оскорбляет человеческое достоинство».

«Авторы иска — общественники из движения „Братство Морозов — Златоуст“. Говорят, пересмотрели все ролики с участием Леши в интернете и остались крайне возмущены. По их мнению, комик только и делает, что матерится, приучает к ненормативной лексике детей и оскорбляет человеческое достоинство», — пишет Telegram-канал Mash.

В связи с этим активисты требуют взыскать с юмориста 5 млн рублей и десятки раз зачитать обвинительный приговор суда.

«За моральный вред Щербакова просят наказать по полной — помимо кругленькой суммы и удаления всех видеоматериалов из Сети, Леша должен 88 раз зачитать решение суда на онлайн-публику. Причем с чувством, с толком, с расстановкой», — отмечается в публикации источника.

По мнению Telegram-канала, никаких санкций в отношении Щербакова после иска общественников не последует.

«Что будет дальше... Ничего», — добавляет Mash.

Могут ли наказать Щербакова

Адвокат Вадим Багатурия в разговоре с NEWS.ru заявил, что Щербакова вряд ли накажут за нецензурную лексику в выступлениях. Юрист также назвал требования общественников «плодом их фантазий».

«Мат, содержащийся в видеозаписях выступлений Щербакова, лишь условно подпадает под признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Чтобы привлечь комика по ней, нужно, чтобы информация, распространяемая им, оскорбляла человеческое достоинство и общественную нравственность, выражала явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в России», — пояснил Багатурия.

Какой закон о доносчиках могут принять в России

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ранее рассказал проекту журналистки Ксении Собчак «Осторожно Media» о подготовке закона, который будет носить неофициальное имя главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. Инициативу внесут в нижнюю палату парламента в конце января.

По словам Даванкова, «закон Мизулиной» будет посвящен людям, которые «массово пишут доносы ради пиара». Инициатива принадлежит партии «Новые люди», от которой вице-спикер баллотируется в президенты России.

«В партии [„Новые люди“] подготовили законопроект, позволяющий наказывать серийных доносчиков, которые ради медийной выгоды и пиара регулярно пишут заявления в правоохранительные органы по разным резонансным случаям», — отмечалось в публикации Telegram-канала «Кровавая барыня».

Основной целью «закона Мизулиной» партия «Новые люди» ставит ограничение возможностей людей и организаций, которые строят на доносах системную PR-работу, но «кроме обращений никакой системной деятельности в этом направлении не ведут». Уточнялось, что если по заявлениям таких лиц не будет никаких практических итогов, то их можно привлечь к ответственности.

«Законопроект уже готов, но механизм, по которому планируют точно идентифицировать серийных доносчиков-пиарщиков, будет озвучен позже», — писал Telegram-канал.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в беседе с NEWS.ru выразил уверенность в том, что Госдума не поддержит такую инициативу.

«Тема о доносах старая, об этом писали неоднократно. Никто из депутатов Госдумы, кроме самого Даванкова, этот законопроект не поддержит. Не вижу смысла поднимать этот вопрос снова. Пусть Даванков оставит этот законопроект себе на память», — заявил общественник.

Читайте также:

В ГД внесут «закон Мизулиной»: что это значит, поможет ли шоу-бизнесу

Тур по США, кризис в ЧБД, сравнение с Галкиным: где сейчас Нурлан Сабуров

«Переплюнул Басту»: кто такой комик Алексей Щербаков, почему ненавидит КВН