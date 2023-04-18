Многодетным военным могут упростить получение земельных участков Сенаторы предложили отменить ценз оседлости при выделении земли многодетным военным

Фото: Павел Львов/РИА Новости

В Минобороны 18 апреля обсудят законодательную инициативу Совета Федерации, предлагающую отменить ценз оседлости для многодетных военнослужащих, заявил председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Как сообщает «Парламентская газета», сенатор напомнил, что в законах многих регионов предусмотрен ценз оседлости при предоставлении земельных участков многодетным семьям, однако специфика работы военнослужащих связана с частыми переездами.

Они часто меняют место дислокации, соответственно, место прописки. И пятилетний ценз при активной воинской службе выполнить достаточно тяжело. Мы считаем, что для наших военнослужащих должен быть определен отдельный порядок и такой дискриминации по цензу оседлости многодетных военнослужащих быть не должно, — подчеркнул Двойных.

В Росреестре такой подход сочли правильным. По словам статс-секретаря — замруководителя ведомства Алексея Бутовецкого, необходимо, чтобы условий для приобретения гражданами земли для собственных нужд было как можно меньше.

Поэтому если ценза оседлости не будет, то есть чем проще будет получить доступ к земельному ресурсу, тем лучше, — считает Бутовецкий.

Ранее россиянам решили подать пример многодетности с экранов. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил снимать рекламу с семьями, в которых минимум трое детей.